IBM发布据称可“商用”的量子电脑

（早报讯）在2019年美国拉斯维加斯消费电子展（CES）上，许多游客围观2米多高的玻璃盒子里一个形似“吊灯”的设备，这是国际商业机器公司（IBM）发布的一款据称可“商用”的量子电脑的模型。

该公司8日在展会上发布这款名为“IBM Q系统1”（IBM Q System One）的量子电脑。据介绍，它能操纵20个量子比特，虽然量子比特的数量不及业界此前发布的一些设备，但它具有表现稳定、结构紧凑等特性，实用性大为增强。IBM称，这是一款可“商用”的量子电脑。

新华社引述IBM研究院院长阿尔温德·克里什纳说，这是迈向量子计算商用化的重要一步，新系统有望让量子计算跨过实验室的高墙，为企业和科研界提供实际的服务。

不过，该公司在CES上展示的只是这款量子电脑的模型，装配冷却系统的全套设备目前放在纽约的实验室里，其体积占据一个屋子。

有观点认为，这款量子电脑离真正的“商用”还有很大差距。一个证据是，它目前无法用于办公和替代传统电脑完成通用性任务，因此仍属于原型机。

量子电脑成为近年来各国竞相发展的热点。与传统电脑相比，量子电脑利用量子态的叠加等性质，可以实现计算能力的飞跃。但目前还没有机构开发出可通用于各种任务的量子电脑，已有的一些设备都只能专用于某种任务。

IBM积极推进量子电脑的开发和应用，该公司2016年启动的“量子体验”项目迄今已让约10万人体验了量子计算，美国能源部多家实验室成为IBM量子计算的用户。该公司还计划今年在纽约州波基普西市再开放一家“商用”量子计算中心。

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