建墙谈不拢 特朗普愤怒离场

（早报讯） 美国联邦政府因边境围墙预算争议，已局部停运了19天，成为历来第二长。总统特朗普周三（9日）就政府停摆与国会议员会面，但在会议中段“发脾气”离场，事后还在推特留下一句“拜拜”。

特朗普在国会山庄准备会见议员前，称他在围墙问题上已得到“巨大的支持”，并认为自己与民主党越来越接近达成协议。但他周三却因民主党议员在会上表示不会为建墙提供经费而愤怒离场。

他随后推特称：“简直浪费时间，我说拜拜，根本行不通！”

参议院少数党领袖舒默告诉记者：“总统就这样站起身来掉头离去。”

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