文在寅：半岛和平进程将提速

（早报讯） 韩国总统文在寅今天（10日）在青瓦台举行的新年记者会上表示，今年半岛和平进程将提速。

文在寅说，去年韩朝关系改善取得诸多成果，相信即将举行的第二次朝美首脑会谈，以及朝鲜领袖金正恩访韩，将成为进一步巩固半岛和平的又一个转折点。

文在寅还说，和平会带来经济果实，韩朝经济合作将给韩国经济带来新的活力。

他指出：“开城工业园区和金刚山旅游项目惠及韩朝双方，我们欢迎朝方表明无条件重启的意志，现在只待尽早解决国际社会对朝制裁问题，为此韩方将与包括美国在内的国际社会携手合作。”

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