美日澳法印将领举行对话 关注中国军力扩张

（早报讯） 美国、日本、澳大利亚、法国、印度的高级将领周三（9日）起在印度出席瑞辛纳对话（Raisina Dialogue），期间各国关注中国在印太地区的军力扩张，但同时称只要中国认同五国对自由开放印太秩序的共通价值观，双方仍有合作空间。

出席对话的包括印度海军总司令兰巴、美国印太司令部司令戴维森、日本自卫队统合幕僚长河野克俊、澳洲国防军司令坎贝尔，以及法国海军参谋长普拉泽。

谈到中国军力扩张时，兰巴表示，中国过去五年增加80艘新战舰，中国海军毫无疑问已成区内主要的军事力量，担心北京在印太地区越来越独断。

谈及美日澳印形成的四边对话被视为遏制中国扩张时，戴维森表示，四国的印太政策并非为围堵中国，“我们不是要求人们在我们和中国之间做出选择”。

他强调，联盟和伙伴关系对印太安全至关重要。

坎贝尔认为，随着中国在印太区域扩张军力，导致区域安全更不确定，澳洲愿与盟国合作创造安全秩序。

河野克俊也指出，中国海军与空军在印太区的活动有所加强，日本仍不时在东海尤其是钓鱼岛与中国有冲突。

河野会后也针对中方近日的两岸统一论，指中国的军机、军舰不但绕行台湾海峡，也在与日本有争议的海域出现，日方对这些不利区域安全的行为“非常关注”。

河野同时批评中国在南中国海的行为违反国际法，日本希望作出贡献，故派遣护卫舰“出云号”赴南中国海航行。

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