俄召见日使抗议安倍发表争议领土言论

（早报讯）俄罗斯外交部9日发表声明称，俄方已就日本近期针对俄日争议领土发表的不当言论，向日本驻俄罗斯大使提出抗议。

香港中通社10日报道，俄外交部在声明中透露，副外长莫尔古洛夫9日在外交部召见日本驻俄大使上月丰久，就日本首相安倍晋三针对北方四岛（俄称南千岛群岛）的发言表示，“这是对俄日首脑共识的歪曲”，并提出抗议。

据朝日新闻报道，安倍在4日召开的记者会上称：“北方四岛上有许多俄罗斯人在居住。如果岛的归属变更为日本，必须要让他们理解。”

这番言论遭到了俄罗斯方面批评。俄外交部表示，此言论严重歪曲了以1956年日苏共同宣言为基础的、俄日两国领导人要求加快和平协议谈判进程的本质，会错误引导两国的舆论。

安倍希望在2021年9月前，也就是他的自民党总裁任期内，真正完成北方四岛谈判的相关议程。据此前报道，安倍去年11月在新加坡与俄罗斯总统普京会谈时，对普京表示，基于1956年签署的日苏共同宣言，两国应在战后恢复邦交幷把北方四岛的色丹与齿舞两岛交还日本。日本也将根据日美安保条约，不在这两座岛上设置美军基地。

安倍和普京就这四个岛屿的归属问题，在立场上还有很大的隔阂。此前俄方也表示无法相信日本，交还两岛后，那里完全可能出现美军基地。日媒称，日俄要解决领土问题，还有很长的路要走。

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