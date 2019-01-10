挪威斟酌是否将华为排除在5G设备供应商之外

（早报讯）挪威政府正在考虑是否与其他西方国家一样，将中国华为公司的设备排除在该国新的第五代通讯网络(5G)基础设施之外。

在电信设备升级之前，挪威政府目前正在讨论各项措施，以降低电信行业潜在危险。

由国家控股的挪威电信(Telenor)于2009年与华为签署了第一份重要合同，这笔交易为华为的全球扩张铺平了道路。挪威电信在欧洲和亚洲等地八个国家拥有1.73亿用户。

挪威电信和竞争对手Telia目前在挪威使用华为生产的4G设备，并正在实验性5G网络中测试华为的设备。

挪威司法部长瓦拉（Tor Mikkel Wara）周三在一场商业会议间隙告诉路透社记者：“我们与美国和英国有着同样的担忧，也就是对挪威私人及国家的间谍活动，”

“这个问题为当务之急...我希望在建设下一代电信网络之前就把这个问题解决掉。”

至于挪威会否针对华为采取行动，瓦拉说：“是的，我们正在考虑其它国家已采取的措施，美国和英国已采取措施是考虑的一部分。”

华为表示它的设备都是安全的。

华为挪威分公司的网络安全官Tore Orderloekken说：“挪威客户对我们有很高的安全要求，他们以良好方式管理自己业务中的风险，”

他说：“我们将继续保持开放透明，对我们的设备进行更广泛的测试和认证，以证明我们能在挪威提供安全的5G网络产品。”

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