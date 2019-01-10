丰洲市场美食价偏高 从业者叹没东西吃

（早报讯）日本东京丰洲市场接下筑地市场“日本的厨房”招牌，成为新观光景点，吸引许多观光客。不过，由于场内美食价格偏高，不少只能苦吞饭糰的从业人员说，“这里没有我们可以吃的东西”。

日本经济新闻报道，丰洲市场吸引很多观光客造访，除了可以利用参观路线免费近距离观看鱼货和蔬菜交易，场内也有不少餐饮店。

而且只要事前预约抽籤，就有机会现场参观鲔鱼拍卖，也很受到外国观光客欢迎。

台湾中央通讯社引述报道说，丰洲市场接续筑地市场成为日本最大的厨房，光是批发公司的员工、鲜鱼店及居酒屋等采购人员等，每天就有高达数万人到场，大家都忙着工作；这些人都是鱼的专家，都很挑嘴，这也可能是筑地场外市场有很多好吃店家的原因。

不过，对在丰洲市场工作的人来说，从筑地市场搬到这裡，心情可说相当复杂。在这里，嘴里塞著便利商店卖的三明治和饭糰等食物的工作人员变多了；由于丰洲市场内没有便利商店，所以这些工作人员得在深夜上班前先在家附近买好。

一名40多岁的中盘商业者叹气说：“真的吃腻冷便当了”。

丰洲市场内有各式各样的美食，对观光客来说简直是美食天堂，知名店家外一早就大排长龙；不过，这些美食价格偏高，15个握寿司要价5200日元（64.79新元）、海胆井饭一碗5000日元，还有店家只卖一客要价一万日元的无菜单套餐。

某个大型中盘商业者在东京都银座区经营日式餐厅，中午一碗配料丰富、还附甜点的海鲜井饭约2700日元，对比起来，丰洲价格确实较高。

因此，在场内工作的不少人都说，吸引观光客固然很好，但希望东京都政府能多考虑在这里工作的人。

早报订户新闻，更多精彩等着您！