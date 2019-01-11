与荷兰税收协定涉嫌违法 耐吉遭欧盟调查

（早报讯） 欧盟10日再向跨国巨头“开刀”，宣布将深入调查美国体育用品巨头耐吉（Nike）与荷兰政府达成的税收协定是否违反欧盟法规，耐吉因而获得不正当竞争优势。

牵头调查的欧盟委员会当天援引欧盟竞争法“禁止国家援助”条款，对2006年至2015年耐吉与荷兰政府达成的税收协定展开调查。“禁止国家援助”条款是欧盟为保护市场公平竞争而设，要求各成员国不得利用财政、税收、金融等国家资源，向特定企业提供不当优惠，以免扭曲破坏市场公平竞争。

欧盟委员会发布的公告显示，调查集中在耐吉两家荷兰分公司使用耐吉商标、设计等所支付的专利使用费。由于专利使用费享有税收优惠，耐吉两家荷兰分公司通过支付这些费用可冲抵公司利润，进而少缴税款。

公告称，现时欧盟委员会认为耐吉荷兰税收协定批准的专利使用费与市场实际情况不符，有“虚高”之嫌，即耐吉荷兰分公司通过故意多付专利使用费逃税。

同时，公告指耐吉在荷兰收取专利使用费的两家“机构”也有蹊跷。这两家在荷兰无需纳税的“机构”没有办公人员，也无任何经营活动，可谓是两个“空壳”。

公告表示，如果查实，意味着耐吉利用与荷兰政府达成的税收协定逃税，进而获取不正当竞争优势，荷兰政府的做法则违反欧盟法规，等同“非法国家援助”。

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