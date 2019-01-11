向美国示威 伊朗空军军演扬言测试所有国产武器

（早报讯） 美伊关系紧张之际，伊朗空军于周四（10日）起在中部的伊斯法罕省举行大型军演，为同类型军演中的第八次演习。

伊朗早前强调，会致力强化军力、包括导弹的性能，以增强国防实力。外界视今次军演是向美国施压。

报道指出，伊朗军方调动大批不同型号的轰炸机、大型运输机、拦截机、侦察机及巡逻轰炸机参演，并计划在演习中测试所有国产导弹、炸弹及武器。

演习的指挥官表示，目标是提升军队的火力，以及炸弹、导弹击中目标的准确度。据指，闪电战斗机及F-5战机均在演习中成功击中固定及移动目标。

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