韩外长：美朝或在不久后举行会谈

（早报讯） 韩国外交部长表示，朝鲜与美国将在不久举行第二次会谈。

韩联社报道，韩国外交部长官康京和11日受邀出席由执政党共同民主党主办的演讲会时表示，就目前的形势来看，朝美有可能在不久的将来开会，为第二次首脑会谈做准备。

康京和表示，此韩国政府正在密切关注相关动向。韩国外交部方面表示，康京和在演讲前发布的资料写有“不排除朝美突然宣布第二次金特会消息的可能性”的内容，但她在实际演讲中并未读出这一部分。

康京和在资料中表示，韩方会考虑金正恩回访首尔、中国国家主席习近平回访朝鲜、金正恩访俄等各种情况，与相关国家保持紧密沟通与协调。她指出，为了实现半岛局势稳定发展，朝美要尽快举行后续磋商，延续对话氛围。

康京和就金正恩第四次访华评价称，金正恩在朝中建交70周年之际访问中国，彰显两国深厚友谊。而金正恩选在金特会临近之际访华，意在加强朝中在半岛问题上的沟通与合作。

对于韩国政府今后要扮演何种角色，康京和表示，韩国要加强外交努力，争取金正恩尽早回访韩国，使韩朝关系及半岛无核化取得突破性进展。

韩国还要同中国、日本、俄罗斯等国加强战略沟通，得到国际社会对实现半岛永久和平的支持，同时积极与民众沟通和开展公共外交，为推进有利于局势发展的友好政策营造环境。

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