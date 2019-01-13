SpaceX宣布裁员10%以推进太空项目

美国太空探索技术公司（SpaceX）宣布将裁员10%，借由“瘦身”推进一系列太空项目。

太空探索技术公司前天（1月11日）向员工发送电邮，宣布裁员决定，涉及大约600名雇员。这家企业承诺，将向遭裁减员工支付额外8周薪水，帮助他们寻找新工作。

电子邮件写道，太空项目耗资巨大，足以让其他企业破产，更不要提像太空探索技术公司那样一些项目同时推进，企业因而“今后面临极其严峻的挑战”，否则不会作出裁员决定。

这家企业说：“为了继续运送客户物资、成功研发星际间太空飞船和全球天基互联网，太空探索技术公司必须精简。”

路透社报道，太空探索技术公司收支状况良好，企业最新估值为大约300亿美元，主要业务包括为政府、企业、机构发射卫星，为国际空间站运送物资。

宣布裁员当天，这家企业在美国加利福尼亚州范登堡空军基地发射一枚“猎鹰9”型火箭，将10颗通信卫星送入太空。

只是，太空探索技术公司有一系列“烧钱”的项目，包括研发载人火星飞船和卫星互联网服务。

以载人火星飞船为例，太空探索技术公司创始人、首席执行官埃隆·马斯克将它称为“星际飞船”，可以将宇航员运送至火星，研发耗资预期达100亿美元。

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