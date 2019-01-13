叙比利时籍“圣战”分子子女获准回国

（早报讯）一名比利时籍“圣战”分子在叙利亚所生的两个女儿将被送回比利时，成为首批被准许回国的叙利亚比利时籍“圣战”分子子女。

据中新社报道，两名女童分别为四岁和两岁，其母是名29岁比利时籍“圣战”分子，现在土耳其监狱服刑，其父已在叙利亚战场身亡。

报道称，两名女童均在叙利亚出生，没有比利时出生证；2017年末她们随母亲离开叙利亚，后因母亲在土耳其获刑，她们一直在土耳其“滞留”。

2017年比利时政府就决定准许不满10岁的叙利亚比利时籍“圣战”分子子女回国，但一直未加以落实，直至上月布鲁塞尔一家法院做出裁决，明令这两名女童须在今年1月末之前回到比利时，否则比利时政府将被处以高额罚款，她们回国一事才被提上日程。

报道援引比利时政府官员的话说，目前比利时驻土耳其外交机构正在办理相关手续，将向两名女童签发入境文件；此外，叙利亚北部等地也有比利时籍“圣战”分子子女等待回国，由于当地局势复杂危险，比利时政府拟与人道主义组织合作接回这些儿童。

另一方面，比利时政府强调，只有孩子才能返回比利时，其父母虽为比利时公民，但由于加入恐怖主义组织，当局不欢迎他们回国。

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