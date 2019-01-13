《华盛顿邮报》：特朗普隐瞒与普京谈话细节

（早报讯） 美国华盛顿邮报报道称，美国总统特朗普隐瞒与俄罗斯总统普京谈话的细节，还曾没收两国会晤时的翻译记录。

中新网引述美国《华盛顿邮报》报道称，特朗普曾向美国政府隐瞒与普京五次会谈的谈话细节。因此，甚至在美国的机密文件中，都没有任何关于这几次会谈的详细记录。

据报道，这几次会谈包括2017年特朗普与普京在汉堡的会晤，当时担任美国国务卿的蒂勒森也出席了会谈。会晤后，特朗普拿走了其翻译的记录，并要求其不要与政府成员讨论他们说过的话。

《华盛顿邮报》指出，尚不清楚特朗普是否在其他情况下拿走了翻译的笔记，但据一些官员表示，他们没能获得“总统在赫尔辛基两小时会谈的可信报告”。

报道还称，特朗普在在世界领导人会晤期间多次在没有顾问出席的情况下，与普京进行了私下交谈。

该报道还援引一名白宫发言人的话称，特朗普政府一直寻求“改善与俄罗斯的关系”。报道指出，按照以往总统的标准来说，特朗普的行为并不常见。

特朗普回应《华盛顿邮报》的报道称，“我和每一位总统都有对话”，“我没有隐瞒”。白宫发言任桑德斯也表示，《华盛顿邮报》的报道极其不准确，令人愤怒。桑德斯还称，特朗普的俄罗斯的态度比起前任更加严厉。

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