国泰航空票价有误 头等舱票以1/10票价出售

（早报讯） 国泰航空两周内再现错误票价，原价1万6000美元的机票以票价1/10出售。

彭博社报道，国泰航空13日再次发生以极低的折扣售出了头等舱和商务舱机票的售票系统错误事件，。

据报道，国泰航空从葡萄牙到香港的一等座，以原价1万6000美元（2万1700新元）的1/10票价出售。据悉，国泰航空并没有从里斯本直飞香港的航线，所以机票包括借助合作伙伴的航班，经停伦敦、苏黎世或法兰克福。

国泰航空发言人周日在一份声明中表示，因输入问题，网站上部分从欧洲出发的票价出现了错误。这些机票的销售已立即停止，且正在调查。

声明称，对于购买了这些机票的很少数量的客户，公司期待着他们光临享受优质服务。

这一故障的重演加重该航空公司的矛盾。去年国泰航空的计算机系统遭遇黑客攻击，导致大约940万名乘客的资料被不当取览，成为全球最大的航空公司信息泄露案。

在2016年和2017年亏损之后，这家亚洲最大的国际航空公司正实施为期三年的转型计划；去年的业绩将于3月公布。

在2019年元旦前后，国泰航空同样以极低折扣出售了从越南到加拿大和美国的公务舱机票；公司后来表示对这些机票认账。

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