希盟回应“派钱”风波

（早报讯）马来西亚执政党希盟在金马仑国会议席补选提名日“派钱”风波愈演愈烈，希盟总主席马哈迪与人民公正党主席安华今天都出面澄清，同时否认希盟涉及贿选。

根据社交媒体昨天疯传的照片，金马仑国会议席前天提名时，一名穿着希盟红色制服的金发女子在一个场合派钱给多名原住民。

民主行动党元老林吉祥昨天指这名女子当时是希盟义工，当时正派发20令吉（约6.6新元）的汽油费给希盟的60位原住民助选员。国阵领袖质疑这是贿选，选举委员会主席阿茲哈哈伦则促请民众向执法单位投报。

希盟总主席马哈迪今天回应此事时表示，希盟没在金马仑补选涉及向选民买票。“希盟不曾给钱任何人（以获得选票）。若有给钱（拨款作为发展），政府将发放并让所有人都受益。”

安华今天则要求目击买票或其他违法者立即报警。“若有任何违法，就报警。当中可能涉及内部及外部因素，这些都会阻碍我们争取民主的斗争。“

这次补选的希盟候选人马诺佳兰今天表示，希盟当天派钱给助选员时，并未要求他们投选希盟，那些钱只是给助选员的交通补贴，因此并未违法。他说，根据选委会的规定，提供交通补贴和食物给助选员是选举开销的一部份，这笔款项在呈报给选委会账目中列明。

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