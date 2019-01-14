安华要公正党员停止“演戏”

（早报讯）人民公正党内部斗争持续延烧。党主席安华昨晚训诫一些党员停止“演戏”并遵守党纪，署理主席阿兹敏派系的妇女组主席祖莱达今天就投书媒体暗批安华。

安华昨晚在公正党2019年新年晚宴致词时说：“一些党员只是普通议员，却自以为比州务大臣还大。还有一些人只是区部主席，却以为自己是党主席。”

安华说，他绝不容忍任何党员触犯党纪。他表示，如果党员们在会议中互相批评嘲讽，这不是问题，但若有人想继续“演戏”，那么就该停止。他说，有人在党选后仍继续发牢骚，但前述问题大致上都已解决。

安华上述演说言犹在耳，公正党副主席祖莱达今天就在巫统喉舌报《马来西亚前锋报》发表全版长文，不点名批评“某党领袖”专断、不尊重基层及背叛民主。

祖莱达也房屋及地方政府部长。其文章并未点名遭批评的党领袖来自哪个政党。不过其文章提到的党选机制及党主席职权等内容显示，她批评的“某党领袖”相信是安华。她说：“（党主席）委任败选或党选未竞选者之前，应与（党选）获胜者讨论。”

约翰卡博特大学政治科者布里奇特威尔士认为，安华与首相马哈迪的支持者明显正在进行权力斗争，因此两人的权力转移计划并不会一帆风顺。

据“透视大马”报道，布里奇特威尔士今天在精英大学的研讨会表示：“这种权力斗争正在媒体中进行，主要由他们身边的人推动，部分原因是双方缺乏信任，这也破坏国家稳定。”

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