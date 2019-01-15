特朗普：“从未为俄罗斯效力”

（早报讯） 美国总统特朗普表明，他“从未为俄罗斯效力”，此前有报道称，联邦调查局由于对他对待莫斯科的行径越来越担心，他们悄悄地启动了一项他是否代表俄罗斯利益的反间谍调查。

特朗普周一在离开白宫到新奥尔良参加一场农业大会时对记者说，这项调查是“恶作剧”。

彭博社引述《纽约时报》报道称，该调查是在白宫将时任联邦调查局局长科米解职后启动的，专注于特朗普的行为是否曾对国家安全构成威胁以及这项解职行动是否构成妨碍司法。特别检察官罗伯特·穆勒随后接手了该项调查，并且作为他自己的2016年大选通俄门调查的一部分。

特朗普周六告诉福克斯新闻主持人珍妮·皮罗（Jeanine Pirro），“这太荒谬了，都是这些人编造的。”他补充说，他对俄罗斯的态度比近年来的美国领导人更加强硬。

包括参议员迪克·德宾（Dick Durbin）在内的民主党人表示，上述报道凸显穆勒不受干涉完成调查的必要性。德宾在美国广播公司的“本周”节目中说，特朗普选择的司法部长威廉·巴尔（William Barr）需要给议员们“铁一般”的保证：他不会干涉这件事。

周六《华盛顿邮报》报道称，特朗普竭尽全力隐瞒他与俄罗斯总统普京讨论的细节。

《华尔街日报》周日的报道称，特朗普2017年7月与普京在德国汉堡举行的两个多小时的会谈中没有正式的会议记录员出席。该报引述几位知情官员称，许多高级行政官员从未得到有关此次讨论的通报。

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