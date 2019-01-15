议会即将表决脱欧协议 特雷莎·梅或面临世纪惨败

（早报讯）英国首相特雷莎·梅在最后时刻争取支持的努力如同对牛弹琴毫无效果，她势将亲睹其脱欧协议遭到议会否决，且创下95年来英国政府经历的最惨烈的议会投票败局。现在的战斗已经无关乎胜负，只看能否少点儿损兵折将。

彭博社报道，特雷莎·梅所属保守党的至少70名议员，以及曾经的盟友北爱尔兰民主联盟党(DUP)，都公开发誓将在周二针对脱欧协议的议会表决之中加入反对阵营。这将导致协议以150票或更多票数的差距被否决，那将是一个多世纪以来最大的失败。即使有人投弃权票，那么以超过100票的差距失败也将是自1924年以来最严重的失败。

特雷莎·梅在圣诞节前推迟了投票，希望能借助布鲁塞尔在所谓爱尔兰边境问题后备方案上的新让步来争取议会的支持。但是周一公布的欧盟领导人关于后备方案的承诺信函，英国议会下议院根本不屑一顾。

她周一下午面对各方批评时说：“我将继续鼓动本院议员投票支持我认为好的这项协议……我们询问人民他们的观点是什么，并说我们会按照他们的决定行事，现在我们就应该这样做。”

市场和欧盟将关注投票结果，投票计划从当地时间15日晚上7时（新加坡时间16日3时）开始，政府失败的程度将影响它们如何反应。瑞穗银行的对冲基金外汇销售主管尼尔·琼斯（Neil Jones）指出，若特雷莎·梅以超过220票的差距被击败，英镑可能下跌至1.225美元。

另外，数位欧盟官员上周表示，任何多于60票的失败，都可能意味着协议接近死亡，谈判将进入未知领域。他们表示，如果低于此数，欧盟可能会寻求新的办法来改善协议以助它过关。

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