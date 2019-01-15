安倍与普京22日在莫斯科会晤 商议缔结和平条约

（早报讯）俄罗斯克里姆林宫新闻局发布消息称，俄罗斯总统普京与日本首相安倍晋三22日将在莫斯科会晤，预计双方将商讨缔结俄日和平条约问题。

据海外网引述俄卫星通讯社15日报道，据悉，安倍晋三应普京邀请，将对俄罗斯进行工作访问。克宫消息称：“双方计划就政治、经贸以及人文领域的双边合作的现状和发展前景进行讨论。发展此前在新加坡和布宜诺斯艾利斯会谈达成的共识，还计划研究与两国缔结和平条约有关的问题。”

中国通讯社引述报道说，普京与安倍还有意就一些国际和地区热点问题交换意见。

此外，共同社报道说，当地时间14日上午日本外相河野太郎与俄罗斯外长拉夫罗夫在俄外交部举行了磋商，就包含北方四岛（俄称为南千岛群岛）领土问题的日俄和平条约缔结等进行商讨。河野在磋商伊始表示，为使首脑谈判取得进展，“希望合力推进共同作业，使2019年成为富有成果的历史性一年”。拉夫罗夫则就谈判要求遵守两国政府间承诺的“不作出歪曲共识或者单方面的发言”。

日俄在二战结束后迄今没有缔结和平条约，“北方四岛”领土争端是主要原因。“北方四岛”指国后岛、色丹岛、择捉岛和齿舞岛，日本称“北方领土”，俄罗斯称为“南千岛群岛”。

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