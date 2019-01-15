脱欧临近 英“脱欧生存包”热卖

（早报讯）随着英国正式脱欧时间的临近，英国民众担心国内或出现食品等供应短缺的情况。日前，英国市面上出现一款“脱欧生存包”(Brexit Box)，单个定价为295英镑（514新元）。

中国新闻社引述报道称，61岁的琳达?马雅尔因为担心脱欧后的几个月里可能会出现一些“混乱”，所以买了一个生存包，里边有足够30天食用的冷冻粮食、滤水器和火种等。她之前已经在家里囤了罐头食品和卫生纸。

英国食品存储公司的布拉克说，公司自上月推出“脱欧生存包”后，已卖出600个。他说：“‘生存包’内有60份主食和48份肉类食品，一个滤水器和一些起火凝胶。”

据报道，网络上也出现一些脱欧讨论组，3500余人加入社交媒体上的“48%末日生存者”群组，讨论“脱欧后的求生方法”。

英国育儿交流社区Mumsnet网站上的“脱欧求生”网页已有250多则留言，留言网友纷纷表示他们打算囤积包括药品、卫生纸、尿布、染发剂和香烟等所有物品。

据报道，渡轮公司Stena2018年10月曾警告，无协议脱欧可能影响食品供给；冷藏公司Wild Water则表示，由于制造商在该公司囤积了很多产品，该公司已无冷藏空间。

英国利兹大学食品系统专家蒂姆?本顿(Tim Benton)教授说，他不认为英国将出现食物短缺，但可能存在“日常生活用品不能在货架上看到的情况”。

他认为，最可能的供应中断是恐慌性购买造成的，并敦促人们不要“反应过度”。不过，他指出，“痛苦的退欧”对粮食供应的影响将“几乎不可避免”。

造纸工业联合会(Confederation of Paper Industries)总干事安德鲁·拉吉(Andrew Large)表示，虽然正在进行“大量工作”以避免卫生纸短缺，但这一情况极有可能发生。

“如果英国无协议脱欧，可能会出现港口拥堵问题，许多产品都将无法进口到英国，卫生纸供应就会出现问题”，拉吉补充道。

但英国政府发言人对此回应称，民众没有必要囤积任何日常用品。

“民众无需忧心英国的食品安全，英国国内粮食生产量及从第三国进口的食物都足以保障国民需要。无论是否与欧盟达成协议，这些都不会受到影响。”

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