美军在美墨边境驻扎时间再度延长

（早报讯）美国国防部宣布，部署在美墨边境的美军驻扎时间将延长至今年9月30日。

新华社引述美国国防部14日晚间发布的声明说，国防部代理部长沙纳汉已同意延长国防部对国土安全部协助的时间，国防部正调整职能，从巩固边境口岸转变到实施移动监控、探测及在口岸间放置铁丝网等。

去年10月底，美国防部宣布将向美墨边境派兵5200人协助边境执法人员应对中美洲移民潮、遏制非法入境行为等。去年12月初，时任国防部长马蒂斯批准将美军驻扎时间延至今年1月31日。

依照美国法律，美军不得参与任何执法活动。据美国防部官员介绍，边境驻军承担修建帐篷、路障等辅助作用并提供运输、医疗等支持。

美国总统特朗普日前多次表示，美国南部边境因非法入境行为等已出现“人道主义危机”，并要借此重申在美墨边境上修建边境隔离墙的诉求。国会民主党多次指责白宫夸大边境安全形势，并坚决拒绝为“造墙”拨款。

白宫与民主党在边境墙问题上分歧尖锐导致双方就美国联邦政府部分机构的拨款问题僵持不下。自去年12月22日凌晨，约四分之一的联邦政府机构因运转资金耗尽陷入“停摆”，截至14日“停摆”已持续24天，继续刷新历史记录。

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