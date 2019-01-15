澳大利亚高温破纪录 气温将骤升到45度

（早报讯）澳大利亚部分地区气温创新高，高温料将持续一段时间，未来几天甚至有可能还会攀升。当局警告民众，尽量避开室外活动，并随时补充水分。

台湾中央通讯社报道，澳大利亚人口最多的新南威尔斯省（NSW）部分地区和西澳省（Western Australia）一区夜间创下摄氏33度高温纪录。

澳大利亚气象局宣布，新南威尔斯省、南澳省（South Australia）及维多利亚省（Victoria）部分地区明天气温料将骤升到破摄氏45度。

新南威尔斯省政府环境健康局长布鲁姆（Richard Broome）说：“现在避免体力活动、随时补充水分很重要。”

对2500万生活在沿海地区的五分之四澳大利亚人而言，夏天通常代表懒洋洋地待在海滩和观赏板球。然而，澳大利亚已饱受旱灾影响长达一年，异常高温使得这个农业国家的疲惫感加剧。

国民银行（NAB）农企业经济师家兹贝尔（Phin Ziebell）指出：“这种天气对像高粱这样的夏季粮食作物不是好消息。许多东岸农民的冬季小麦作物仍受近来干旱影响。”

澳大利亚是世界第四大小麦出口国，乾燥气候使作物枯萎后，今年穀类产量创下十年新低。

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