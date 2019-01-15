加拿大一小学一氧化碳泄漏 九人失去意识

（早报讯）加拿大蒙特利尔一所小学14日发生一氧化碳泄漏事件，43名师生感到不适，紧急被送往医院。

中通社引述加拿大广播公司（CBC）的报道说，事发后，急救人员将35名学生和8名教职人员送往至少三家医院。蒙特利尔儿童医院急诊科医生透露，有九名学生已经失去意识，其他人则出现恶心、呕吐、晕眩状况。这些学生的年龄介于6岁到13岁。

未感到不适的学生被送往附近另一所学校，事发小学已关闭。蒙特利尔消防人员怀疑，供热系统发生故障或是导致一氧化碳泄漏的原因，由于一氧化碳无味，人们难以察觉到它的存在。

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