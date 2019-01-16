英否决脱欧协议　欧盟震惊称不重新谈判

（早报讯）欧盟对与英国首相特雷莎·梅达成的脱欧协议在英国议会以悬殊的票数差距遭到否决感到震惊，并表示无法重新谈判。

彭博社引述欧盟外交官员表示，他们对挫败的程度感到震惊，并担心英国可能真的会在3月时无协议脱欧。

目前距离既定的英国脱欧时间只剩下10周，布鲁塞尔的官员排除短期内欧盟领导人举行特别峰会的可能。他们表示，如果英国议员未能决定他们想要什么，那就没什么可讨论的。

欧盟委员会主席容克告诉英国“时间快到了”，法国总统马克龙也提醒特雷莎·梅“欧盟不会让步以解决英国内部的政治问题”。

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