传巫统6退党议员拟吃回头草

（早报讯）马来西亚巫统六名在上个月退党的国会议员，预料会重新申请返回巫统。

《中国报》报道，这六名国会议员相信是因为受到法律压力才作出上述决定。据悉，巫统在上个月底已着手向他们展开法律行动，要退党的国会议员“还债”。

该报援引马来报《每日新闻》的报道指出，这六名议员已和现负责执行主席任务的巫统署理主席莫哈末哈山，以及巫统顾问团理事会主席拉沙里展开会谈。

一名消息人士透露：“这些议员上周已把重新入党的表格交到党总部。”

这六名国会议员在去年12月14日宣布退出巫统，如今是独立议员，他们分别是乌鲁登嘉楼国会议员罗索华希、丰盛港区国会议员阿都拉迪、打昔牛汝莪区国会议员沙布丁、拉律国会议员韩查再努丁、沙白安南国会议员莫哈末法西亚，以及丹那美拉国会议员依克马希山。

对此，巫统总秘书安努亚受询时不愿置评。巫统副主席马哈兹尔则指出，他的确听闻有六名议员拟重返巫统，但目前党总部未接获相关申请。“据我了解，还没有收到他们入党的申请，但他们可能是向区部申请，毕竟区部也有权处理申请，之后才把申请表格传到党总部。”

询及巫统是否会重新接纳这六名议员时，他说，巫统保持开明心态，但批准入党与否，是最高理事会的权限。“我们依旧开放让任何人入党，不管他们是来自敌对党、前党员或是无党籍人士。”

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