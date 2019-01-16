大学内求婚拥抱　埃及情侣遭禁考试停学

（早报讯）埃及艾资哈尔大学（Al-Azhar University）早前有一名女生，在男友就读大学的校园内接受求婚后拥抱对方，过程被人拍下在网上广传，结果大学上周六（12日）称要开除该女生的学籍。

不过，在教士介入后，校方决定撤销惩罚，但禁止女生参加上学期的考试。

星洲网援引外电报道称，有关求婚短片本月初在网上广传，内容是一名男生在埃及北部曼索拉大学（Mansoura University）拿着花在一名女生面前下跪，然后再拥抱她，相信当时男生求婚成功，不料这个短片成为大学欲开除该女生的“证据”。

艾资哈尔大学的大伊玛目（教士）塔伊布14日指出，考虑到该女生的年龄及未来的教育，即使其校外行为有违宗教和当地传统，但他仍呼吁校方重新考虑开除该女生的决定。校方同日召开紧急会议后，决定撤销开除处分，但不准她参与本学期的考试。女生表示对当日行为感到后悔，承诺会遵守学生的道德规范和社会价值观。

至于短片男主角是曼索拉大学法律系学生马哈茂德，他因此被停学两年，校方称他可提出上诉。他接受当地电视台访问时说，他和女友原本要订婚，但经过此事后，女方父母已表明不赞同他们的婚事。

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