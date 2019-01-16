麦当劳败诉失“巨无霸”商标

（早报讯）路透社16日报道，监管机构欧盟知识产权局在一宗欧盟诉讼中作出有利于爱尔兰快餐连锁店Supermac's的裁定——美国麦当劳公司（McDonald's Corp）失去对“Big Mac”（巨无霸）商标的权利。

这项裁决判定麦当劳对该商标的注册无效，称麦当劳并不能证明，在此案件于2017年提出之前的五年里真正使用了该商标。

根据路透从Supermac's处获知的这项判决，该判决允许其他公司和麦当劳一起在欧盟范围内使用“Big Mac”商标名称。

Supermac's称，该公司现在可以在英国和欧洲拓展业务。该公司表示并没有一款叫做“Big Mac”的产品，但麦当劳利用两个商标名称的相似性阻挠这家爱尔兰连锁店扩张业务。

麦当劳在全球范围内销售“Big Mac”汉堡，作为证据，该公司出示了欧洲网站上的打印材料、海报、包装以及公司代表所做的证明“巨无霸”在欧洲销售的书面陈述。

欧盟知识产权局表示，麦当劳提供的这些陈述材料需要得到其他证据的支持，而网站和其他宣传材料并不能提供这样的支持。

不过，总部在西班牙的欧盟知识产权局没有回应路透社要求置评的电话和电邮。路透社也未能联络到麦当劳对此裁定置评；麦当劳有可能上诉。

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