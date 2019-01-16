韩国泡菜去年出口增长20%

（早报讯）韩国农林畜产食品部16日表示，2018年韩国泡菜出口额为9750万美元（约1.3亿新元），同比增长20%，创下2012年起进行相关统计以来的最大增幅。

韩联社报道，2013年韩国泡菜的出口额为8900万美元（约1.2亿新元），2014年和2015年分别减少至8400万美元（约1.1亿新元）和7300万美元（约9900万新元），但之后出现反转，去年出口额较2017年的8100万美元（约1亿新元）大幅增至9750万美元。

据报道，韩国泡菜的出口对象国家及地区也从2017年的63个，增至去年的68个。具体来看，出口到日本的出口额同比增长23%，达5600万美元（约7600万新元），其后依次为美国900万美元（约1200万新元）、台湾500万美元（约680万新元）、香港450万美元（约610万新元）和澳大利亚300万美元（约410万新元）。

农林部分析称，越来越多的人开始认知泡菜的效能，加上政府推进各种宣传和出口支持政策，为泡菜出口增长带来积极影响。

农林部食品产业政策官金德浩表示，尽管酷暑等恶劣天气导致泡菜供给不稳定，以及经济低迷不振等令国内外出口环境严峻，但泡菜出口仍取得佳绩，令人鼓舞。

他说，政府将进一步加大品质改善、包装等方面的研发力度，继续为泡菜出口增长提供政策上的支持。

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