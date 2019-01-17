特雷莎·梅寻求与政敌达成脱欧妥协方案

（早报讯）英国首相特雷莎·梅将就脱欧问题进行最微妙且艰险的谈判——寻求与政敌达成妥协方案，促成脱欧协议。

彭博社17日引述知情人士透露，随着距离脱欧大限只有10周的时间，特雷莎·梅准备模糊自己的“红线”，以求找到一份能获得议会通过的协议。

在脱欧协议被议会否决的24小时之后，特雷莎·梅于周三晚在针对其政府的不信任投票中过关。她随后立即启动与反对党的谈判，以寻求打破僵局。反对党主张继续与欧盟保持紧密关系。

对此，特雷莎·梅说：“政府以具有建设性的精神安排这些会谈，我敦促其他人也这么做，但我们必须找到可以谈判并获得下议院足够支持的解决方案。”

不过，报道指出，特雷莎·梅很快就发现与对手合作的代价可能太高了。反对党领导人迅速开始设定参与谈判的条件，其中包括对推迟脱欧甚至举行脱欧二次公投的选项保持开放。

随着主要反对党工党领导人科尔宾拒绝参加会谈，特雷莎·梅的处境变得更复杂。她在周三晚的电视讲话中表示，她与自由民主党、苏格兰民族党和威尔士党的领导人举行了“富有建设意义的”会谈，但对科尔宾拒绝参与感到“失望”。

特雷莎·梅强调，如果科尔宾改变主意，会谈的大门随时敞开。

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