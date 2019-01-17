美国导弹防御评估料聚焦中俄威胁

（早报讯）美国总统特朗普将宣布“2019年导弹防御评估”，预计将聚焦中国、俄罗斯、朝鲜等对美国及盟国的威胁。

美国之音报道，特朗普政府资深官员在当地时间16日下午举行简报会，宣布特朗普将在当地时间17日上午11时，于国防部宣布上述评估。

资深官员表示，这份评估从美国国家安全战略、美国国防战略以及美国核武战略出发，评估自2010年以来，对美国及美国盟友会产生威胁的导弹与核武力量的发展，并检视哪些方面美国需要加以投资与加强，包括在空间使用激光拦截导弹的技术等，以及如何与盟友合作。这份评估是应对特朗普于2017年1月27日签署的美国国家安全战略备忘录的内容。

特朗普去年6月在新加坡与朝鲜最高领导人金正恩见面后宣布，“已不再有朝鲜核威胁”。对于这份评估是否持续将朝鲜视为威胁，资深官员仅表示，这份评估“检视了全面性的环境，也包括对美国盟友周遭环境，现存及可预期未来的威胁”。

资深官员表示，俄罗斯与中国“拥有非常庞大并且精锐的军火”，而美国将持续以核武能力来遏阻来自中俄两国可能的攻击。

至于扩展美国导弹防御能力是否将影响美国与中俄两国的关系，该官员回应说，美国的导弹策略一向很透明，如美国在欧洲布属的导弹防御系统，就是针对伊朗的威胁，美国对俄罗斯与中国的导弹立场也是如此。

美国上次发表相关评估是2010年，由奥巴马政府发布。

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