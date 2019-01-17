美国下月退出《中导条约》 俄外长：努力挽救

（早报讯）美国负责军备控制和国际安全事务的副国务卿汤普森16日表示，美国将从2月2日起着手退出《中导条约》，过程为期六个月。俄罗斯外交部长拉夫罗夫当天在莫斯科表示，将努力挽救《中导条约》。

中通社报道，美俄两国15日在日内瓦就《中导条约》举行磋商，但双方未能谈妥。汤普森表示，“未能与俄罗斯取得任何新进展，也没有看到俄罗斯有顺从的迹象”，还指责俄方9M729（SSC-8）巡航导弹的射程违反条约。

参与谈判的俄罗斯副外长里亚布科夫则强调，俄方严格遵守《中导条约》，并指美方没有适当考虑俄方关于挽救条约和避免新军备竞赛的建议。

俄罗斯总统普京早前曾表示，莫斯科对新的军备竞赛“不感兴趣”，同时警告特朗普政府不要退出条约，否则“将招致最严重后果”。

此外，拉夫罗夫当天在莫斯科召开记者会说，希望美方在保持战略稳定这一问题上采取对国际社会更为负责任的立场。

美国总统特朗普去年10月宣布美国将退出《中导条约》，理由是俄罗斯长期违反《中导条约》，以及该条约限制美方研发新武器。

《中导条约》全称为《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，1987年12月8日由美苏两国领导人签署。条约规定两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹和弹道导弹。俄美两国近年来多次相互指责对方违反条约。

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