日本4月30日傍晚举行明仁天皇退位仪式

（早报讯） 日本“仪式典礼委员会”决定，日皇明仁的退位仪式于4月30日下午5点起举行。设想出席者包括日本三权之长（立法、行政、司法的最高层）、地方自治体的代表等330人左右。继承皇位象征性神器的“剑玺等继承之仪”将于5月1日上午10点半起举行。

日本经济新闻中文网报道，为讨论伴随皇位继承一系列仪式而设立的“仪式典礼委员会”17日上午在首相官邸召开第三次会议，决定了仪式举行时间，之所以将“退位礼正殿之仪”定于下午5点举行，是因为考虑到傍晚明仁天皇刚好结束一天的公务。皇位继承式典事务局指出，“当天天皇陛下依然在位，认为不应该在较早的时候举行”。

皇室成员方面，仅限成年男性出席，女性成员及秋筱宫家的长子悠仁亲王（12岁）将不出席。日本《皇室典范》规定，皇位由属于“皇统的男系男子继承”，现行宪法下不存在女性皇族成员出席仪式的先例。不过，计划允许女性阁僚出席。

新天皇和皇后10月22日在皇居周边巡游的“祝贺御列之仪”所乘坐的敞篷车将采用丰田汽车的“世纪（Century）”。

10月23日，由日本首相夫妇举办、邀请外国首脑参加的晚宴会场定为东京都内的新大谷饭店。10月22日将举行新天皇向国内外宣布即位的“即位礼正殿之仪”。

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