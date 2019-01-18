英菲利普亲王遇车祸 所幸毫发无损

（早报讯）英女王伊丽莎白二世高龄97岁的丈夫菲利普亲王周四（17日）开车外出时发生车祸，他本人没有受伤，另一辆车子有两人受伤。

白金汉宫表示，车祸在女王位于诺福克郡的桑德灵厄姆庄园（Sandringham estate）附近发生。菲利普亲王驾驶的休旅车与另一辆汽车相撞后翻覆。

警方于周四下午3时（新加坡时间晚上11时）接获通报后到场处理。白金汉宫发言人指菲利普亲王没有受伤，但“为策安全”，他接受了医生的检查。另一辆汽车的女司机被擦伤，车上一名女乘客则手部受伤。两人已经出院。

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