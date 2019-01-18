欧盟对柬缅两国大米实施保障措施

（早报讯）欧盟周四（17日）宣布，由于柬埔寨和缅甸输欧大米激增，损害欧盟大米生产商利益，欧盟决定对柬埔寨和缅甸输欧大米实施保障措施。

根据欧盟委员会公告，自1月18日起，欧盟将以重新加征正常关税的方式，对柬缅两国输欧大米实施为期三年的保障措施，其中第一年关税为每吨175欧元（约270新元），第二年关税为每吨150欧元，第三年关税为每吨125欧元。

保障措施是世贸组织认可的贸易救济方式之一，分为临时保障措施和最终保障措施，意在避免某项产品进口数量激增，严重损害或危及进口国相关产业。

柬埔寨和缅甸为欧盟关税优惠制度“普惠制”的受惠国，即除了武器弹药，两国输欧产品享受免关税、免配额待遇。

2018年2月，由意大利牵头，欧盟所有种植大米的成员国要求欧盟对柬埔寨和缅甸输欧大米发起保障措施调查，欧盟委员会在一个月后启动调查。

欧盟委员会认定在近五年大米种植季，柬埔寨和缅甸对欧大米出口总量激增89%，且价格远低于欧盟市场价，导致欧盟大米生产商经营困难，在欧盟大米市场所占份额由61%骤降至29%。

柬埔寨稻米联盟表示，柬政府将采取措施应对本轮欧盟贸易救济措施。据官方统计，柬埔寨平均每年向欧盟出口大米近27万吨，占大米出口总量的四成以上。

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