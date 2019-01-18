基因编辑食品或最快年内登上日本人餐桌

（早报讯）日本厚生劳动省的专业会议发布了报告草案，提出将部分“基因编辑”食品排除在监管对象之外，只要通过申报就允许销售。厚劳省将于3月敲定监管方针，基因编辑食品有可能最快在年内出现在日本人的餐桌上。

基因编辑是在目标部位改变基因的技术。分为插入其他基因的方法和通过切断来破坏基因作用的方法两种。

日本经济新闻中文网报道，在1月17日发布的报告草案中，以插入基因的方法开发的食品定为监管对象。与转基因食品相同，基因编辑食品也需要接受厚劳省的安全性审查。

另一方面，破坏基因的方法与自然发生的突然变异、以及此前的品种改良难以区分，因此不在监管对象之列。只要向厚劳省申报改变的基因和有害物质并未增加等情况，即允许销售。从海外进口的食品也要求申报。消费者厅将在今后讨论相关的食品标识。

有会议委员认为，为了向消费者提供准确的信息，应使申报义务化，违反要进行处罚。不过在目前，通过基因编辑改变的基因难以检出，因此现阶段搁置了义务化。

针对基因编辑食品的监管，世界各国的做法各不相同。美国农业部计划不予监管。而欧盟则由欧洲法院做出了和转基因同样进行监管的判断。

另一方面，在大型企业中，持慎重姿态的企业很多。一家种苗公司表示，“各国监管内容不同，仍未确定的政策也很多。处于收集信息观察动向的阶段”。

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