美国总统特朗普将于美国当地时间19日下午3时对美国联邦政府局部停摆及墨西哥边境问题,作出重大宣布。



他在个人推特说:“我将从白宫针对南方边境的“人道危机”,及政府停摆在明天下午3时做出重大宣布。”

白宫和国会民主党人在修建美国和墨西哥边境隔离墙等问题上分歧严重,各方未能就拨款法案达成一致,四分之一的美国联邦政府机构去年12月22日开始停摆,目前已进入四个星期,约80万雇员被迫无薪工作或被强制休假。

I will be making a major announcement concerning the Humanitarian Crisis on our Southern Border, and the Shutdown, tomorrow afternoon at 3 P.M., live from the@WhiteHouse.