（早报讯）网媒theedgemarkets.com引述消息报道，指马国政府已终止与中国承包商中国交通建设有限公司，针对810亿令吉（267亿新元）东海岸铁路项目签订的工程、采购、施工和调试协议。据《南洋商报》报道，该公司正向有关当局确认这项消息，并指将会在适当的时候给予答复。

中国交通建设有限公司在去年7月3日被财政部长林冠英指示，停止所有关于东海岸铁路项目的建设工程和服务，直至另行通知，等待审查。

东海岸铁路是当前希盟政府鉴于成本而正在审查的几个大型项目之一。此项目是中国“一带一路”倡议的雄心勃勃项目之一。该项目于2016年10月31日首次获得马国内阁批准，而工程、采购、施工和调试协议则于2016年11月1日与中国交通建设有限公司签署。

东海岸铁路是一个计划连接吉隆坡和东海岸经济特区的铁路路线。2016年3月15日，陆路公共交通委员会开始提出此项计划。根据原本的计划，全长688公里的东海岸铁路计划，共有23个站点，衔接吉兰丹、登嘉楼及彭亨东海岸三州，贯穿主干山脉，并与巴生港口接通。

东海岸铁路计划是由前朝国阵政府通过中国融资550亿令吉（约181亿新元），中国交通建设股份有限公司承建，属于马国衔接铁道公司项目，采纳双轨铁路线，原定在2024年竣工。

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