马国警方破贩毒集团 捉首脑 缴获“名牌”海洛因

（早报讯）马来西亚贩毒集团疑从邻国将多达19.6公斤的高纯度海洛因砖运入境，并淮备在提炼和包装后，供应当地市场。警方此次所破获的大批纯度接近100%的“双狮地球标”海洛因，在马国极为罕见。

一块约半公斤重的高纯度海洛因砖相信可提炼出至少7公斤重的海洛因毒品，因此，相信警方起获的19.6公斤高纯度海洛因可提炼出至少280公斤的海洛因毒品，预料可供逾万瘾君子“享用”。

《中国报》报道，武吉阿曼肃毒局于本月16日晚上10时30分至翌日凌晨2时15分，联合雪兰莪州和吉隆坡警方分别到吉隆坡第二国际机场、旺沙马朱和莎阿南一带展开四项联合取缔行动，捣毁贩毒集团，起获总值214万令吉（近71万新元）的各类毒品，逮捕四人，包括首脑。

武吉阿曼肃毒局总监莫哈末沙烈19日在吉隆坡警区总部召开记者会时指出，警方初步调查，此贩毒活动由本地集团操控，警方在行动中已将首脑逮捕，被捕者年龄介于26至33岁，其中两人有毒品前科，而他们的尿检皆呈阴性反应。

行动缴获的毒品引人注目的是东南亚毒品金三角著名且甚具历史的“名牌”海洛因。这大批纯度接近100%的“双狮地球标”（Double UOGlobe）海洛因在地下市场中被视为极品，但在马国因它价高且不易脱手，所以较为罕见。这类毒品登陆马国，让警方感到震惊。

这类毒品产于老挝，八十年代由掸邦北部坤沙的民族武装蒙泰军掌管；名气之大，甚至登上多部香港和欧美毒品题材电影，包括影帝刘德华的电影《门徒》，也曾提过这个牌子。

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