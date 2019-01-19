马国年货市场还未热 进口商进货量料跌30％

（早报讯）尽管再过不到三周便过年，但马来西亚年货市场依然还没热起来，商家预计，市场只有在农曆新年前一两周时间，才会出现比较“热”的情况。

马来西亚干粮进出口商总会会长蔡宝强向《中国报》指出，尽管年货商品行情与往年大致相同，不过年货市场低迷，该会会员往年都会进口很多应节食品，现在不但进货量少，甚至连芦柑也不进口了。

他说，现在进口商无论是转售予批发或门市的生意都少了很多，估计今年进口商的进货量至少下跌30%；预计要到农曆新年前一周，年货市场才会出现买气。

吉隆坡生果批发商业公会名誉会长戴光林指出，目前年柑市场都相当冷清，预计需要过了农曆腊月十五，即20日后，才会有更多消费者购买年柑。

他说，较早前因潮州省气候欠佳而导致产量减少、迟上市的蕉柑已经运到，但今年的进口量不多；一箱56个装大型潮州蕉柑要价45令吉（近15新元），较小的72个装潮州蕉柑则要价43令吉（14新元）。

“潮州蕉柑已经运到，但销售量不佳，没什么人买。通常都是老人家和潮州人会比较喜欢潮州蕉柑。”

马来西亚杂货商总会长方志民则说，虽然年货市场的购买热潮向来都会在农曆新年前两三周才会出现，但至今并没有感觉到有关热潮来临的迹象。

他说，从送礼、订单、路边摆卖年柑的摊子和购物商场内的新春购物情况，就能感受到市场的热潮，唯今年确实没什么感觉到市场的热潮。

“无论说今年市场迟热也好，还没热也好，它（市场）的热度也不会去到哪裡，不会出现很兴旺的情况。”

他认为，市场冷清主要是消费者购买力不强，相信还要过了大宝森节（21日）后，才会感受到市场的“热”。

询及商家会否担心年货滞销，他说，拥有多年经验的商家都会懂得如何针对市场作出预算，不会出现囤货过多的情况。

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