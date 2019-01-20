特朗普拟短暂保障“追梦者”换围墙拨款

（早报讯）美国总统特朗普周六宣布多项建议，包括愿意向非法进入美国的儿童提供为期三年的临时保障，希望换取民主党议员通过57亿美元（约77.6亿新元）拨款兴建美墨边境围墙。不过，民主党方面已表示特朗普的最新方案不可接受。

特朗普的最新建议包括拨款8亿美元（约10.88亿新元）作“紧急人道援助”、以及8.05亿美元（约10.95亿新元）改良毒品侦测技术及加强港口保安，并在边境增派2700多名管制人员。

他也提出对在儿童时被非法带入美国境内的“追梦者”提供三年保障，除此之外，特朗普也愿意对因为战乱和天然灾祸而离乡别井进入美国的移民延长保障。

特朗普为履行竞选承诺，坚持把政府预算和美墨边境围墙挂钩，也因此导致联邦政府局部停摆近一个月，约80万名联邦雇员领不到薪水。他在演说中形容，美国的移民制度“千疮百孔”，而其建议旨在“打破僵局，向国会提出方案，结束政府停摆及解决南部边境的危机”。

特朗普表示参议院多数派领袖麦康奈尔会在本周带同有关方案在本周于参议院表决，但控制众议院的民主党已表明不能接受特朗普的方案。

众议院议长佩洛西在特朗普公开有关方案前已表示，特朗普的方案不足以说服民主党，而且没有诚意帮助移民。民主党希望特朗普向年轻移民提供永久保障，以及重启政府，然后双方才能继续就边境安全谈判。

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