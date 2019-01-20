联邦政府停摆期间 蓬佩奥妻子陪同出访惹争议

（早报讯）美国联邦政府“停摆”数周、大量国务院员工被迫无薪工作之际，美国国务卿蓬佩奥的妻子苏珊·蓬佩奥（Susan Pompeo）跟随丈夫出访中东，招致谴责。

中通社报道，1月19日，美国联邦政府停摆进入第29天，约有80万名联邦员工被迫停职或被迫无薪工作。

据美国有线电视新闻（CNN）报道，受政府停摆影响，目前大多数国务院工作人员公务出差被禁止，一些人员甚至不被允许使用工作电话。在这种情况下，蓬佩奥的妻子加入到丈夫的公务出访中，要求无薪工作的国务院人员为其提供各种服务，许多外交官对此感到愤怒。

在过去的一周里，蓬佩奥巡访阿拉伯世界八国。由于蓬佩奥的出访行程被认为具有高优先级别，因此国务院召集动用了许多正在无薪休假的国外大使馆工作人员。知情人士透露，在这次访问行程中，苏珊·蓬佩奥在每一站都有专门的随从和安保人员待命。

两位消息人士还透露，在这次出访的其中一站，一名随从和一名安保人员被要求陪同苏珊·蓬佩奥到当地商场购物。此举导致蓬佩奥前往下一站的行程被拖延了35分钟。

CNN援引多名知情人士的消息报道称，许多由于政府关门而士气低落的外交官员对蓬佩奥妻子的行为表示愤怒。“从一开始每个人就感到很惊讶，她为什么要来，她为什么要在政府关门期间来？”一位了解此事的人对CNN表示。

除了对苏珊·蓬佩奥感到不满，还有一些人质疑她占用国务院员工时间是否违反联邦规定。

蓬佩奥将妻子加入他的访问之旅描述为“工作旅行”。他告诉记者，妻子加入访问是为了帮助国务院做得更好。

早报订户新闻，更多精彩等着您！