马国税收创新高有望降低赤字

（早报讯）马来西亚财政部宣布，内陆税收局2018年税收达1370.35亿令吉（约455亿新元），创下政府直接税收的最高纪录。分析员认为这有助减少希盟预算赤字创五年新高的压力。

马来西亚去年赤字原本预计占国内生产总值（GDP）的3.7%，这是五年来最高的。政府税收创新高让赤字有望减至3.4%。

林冠英今天发布声明表示，2018年的税收表现比2017年增加11.13%或137.23亿令吉，打破2014年1337亿令吉的纪录。这是因为来自公司、个人、石油项目、合作社与印花税等税收增加。“这不仅显示能干、公信与透明（CAT）施政的领导效率，也显示2018年的经济成长仍然让人鼓舞

经济师告诉彭博社，马来西亚2018年预计能取得4.7%的经济增长率，这比2017年的5.9%稍低。2017年的经济增长率也是三年来最好的。

林冠英说，石油项目以外的收入占2018年总收入的116.953亿令吉（85.35%）。贡献最大的公司税达700.36亿令吉或51.11%，其次是360.65亿令吉的个人所得税，占26.32%。

石油税收则有200.82亿令吉（14.66%），印花税收59.34亿令吉（4.33%），预扣税31.17亿令吉（2.27%），产业盈利税14.67亿令吉（1.07%），合作社税收1.71亿令吉（0.12%），纳闽岸外金融中心及其他税务1.63亿令吉（0.12%）。

林冠英认为，这是都显示希盟去年大选胜选上台执政后，其税务策略奏效了。“希盟政府为内陆税收局制定的税收策略证明是有效的，这包括专业税务执法和针对目标群进行税务教育计划。”他说，这些因素直接增加人民对政府的信心和信任而愿意缴税。

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