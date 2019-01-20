竞争加剧 去年韩手机出口额减23.2%

（早报讯）据韩国科学技术信息通信部等政府部门和机构20日发布的一项统计数据，2018年韩国手机出口额同比减少23.2%，为146.1亿（约199.1亿新元），是近16年来的最低水平。

韩联社报道，韩国手机出口额从1996年的4.7亿美元猛增至2002年的100亿美元，2008年更增至334.4亿美元，超越半导体的出口额（327.9亿美元），一跃成为出口主力产品。然而，2017年韩国手机出口额骤减，降至不到200亿美元的水平，2018年进一步缩水，低于150亿美元。

按出口国家和地区来看，对中国大陆和香港的出口锐减37%，出口额为43亿美元。对美出口减少10%，为50.5亿美元。

分析认为，全球智能手机市场增势缓慢，且韩国制造商的境外生产量增加，在当地的零部件购买量也增加。韩国手机厂商在境外生产的智能手机比重从2010年的15.9%升至2011年的56.5%，2017年增至90%。2018年第一季度，境内智能手机生产比重仅为9%。

韩产手机的全球市占率也下降。以出厂量为准，韩国制造商的智能手机全球市占率从2017年的23.3%降至2018年第三季度的20.3%。

分析指出，华为、小米、OPPO、vivo等中国制造商除了推中低端产品之外，还推出更多性价比高的高端手机，由此全球智能手机市场竞争进一步加剧。

去年三星和LG电子也不断推出新款，但仍未能在全球竞争中实现反转。

韩国手机行业人士预测，今年中国制造商的表现依旧强势，韩国制造商的市场前景并不明朗。

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