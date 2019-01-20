法国要求日产与雷诺合并 日方加紧研究对策

（早报讯）共同社20日获悉，法国政府向日本政府提出本国汽车巨头雷诺与日产汽车进行经营合并的要求，创设将两公司纳入旗下的控股公司的方案预计已浮出水面。法国有意为活化本国经济而加强知名企业的经营，将强化作为大股东的发言权。

据悉，法国还示意，接替以违反日本《公司法》（特别渎职）罪名被起诉的日产前董事长戈恩的后任董事长将由雷诺派出。日产为维持经营独立，将加紧与日本政府合作，采取阻止合并的防卫措施。

日产、雷诺与法国政府三方于2015年就不对日产进行不恰当的经营干涉达成一致，这能否成为对合并的遏制力将受到瞩目。日产迄今积极追究戈恩的违规行为，牵制法国政府内高涨的合并论调，然而此次则遭到法国政府的攻势。

据悉，经营合并的提议是法国总统马克龙的意向。相关人士透露称，作为法国政府代表访日的雷诺董事维亚尔以及法国经济与财政部长勒梅尔的亲信等，日前向日本经济产业省传达了该意向。围绕日产的后任董事长，还要求召开临时股东大会。

雷诺近日将解除戈恩董事长兼首席执行官的职务，并考虑通过接班人推进有关合并的讨论。

法国政府是持有雷诺15%股份的最大股东。雷诺向日产出资43.4%，拥有表决权，还签订了向日产派送高级董事的协定。日产仅持有雷诺15%的股份，立场较弱。

日产社长兼CEO西川广人暗示将借戈恩失势之机调整不平等关系，法国政府也可能倍感焦急。鉴于合并的提议，日本经产省似乎已经在背后开始研究对策。

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