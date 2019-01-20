指韩国看别人眼色 朝媒促积极履行《南北共同宣言》

（早报讯）朝鲜媒体《今日朝鲜》1月20日发文，表示希望韩国表现出履行《南北共同宣言》的意志，批评韩国在重启开城工业园和金刚山旅游项目上优柔寡断。

去年9月份，朝鲜国务委员长金正恩和韩国总统文在寅在平壤百花园国宾馆签署《9月平壤共同宣言》，其中就有恢复运营开城工业园区和金刚山旅游项目，同时就成立西海经济共同特区和东海观光共同特区问题持续协商的内容。

韩国亚洲经济中文网报道，《今日朝鲜》的文章以《忙着看眼色，结果什么都做不了》为题。

文中称：“金正恩委员长在新年贺词中提到了无条件重启开城工业园，而应该开启民族繁荣门路的直接当事人韩国方面却在这一问题上表现出优柔寡断的态度。文在寅总统在新年记者会中表示对朝鲜无条件、无代价重启开城工业园表示欢迎，却又提到了制裁问题，以及剩下需要说服美国等国际社会的难题，说这些令人泄气的话。”

文中还提到：“统一部与外交部在恢复运营开城工业园区和金刚山旅游项目上忙着看别人眼色，连开城工业园区入驻企业想要清点资产的请求都拖着不办。重启开城工业园和金刚山旅游项目是增进朝韩交流合作的象征，也是检验双方是否有履行《南北共同宣言》诚意的试金石。《南北共同宣言》不是得到谁的承认才签署的，被外部势力影响，南北关系很难前进一步。”

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