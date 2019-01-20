槟城大桥车祸导致车子坠海

（早报讯）槟城大桥今天凌晨发生罕见车祸。一辆黑色汽车不知何故撞上一辆白色汽车，导致白色汽车翻覆并撞断围栏而坠海。当局到星期日晚间仍未发现坠海的车子或生还者。

这起车祸今天凌晨2时55分左右，发生在槟城大桥往北海方向四公里处。社交媒体流传的行车记录器录像显示，一辆高速奔驰的黑色汽车从慢车道突然切入快车道时，撞上白色汽车左后方。白色汽车随即失控而快速滑向慢车道旁的围栏时，正在路上打转的黑色汽车再次撞上白色汽车，并导致白色汽车失控而猛撞围栏并坠海。

事发地点水流湍急，加上槟城大桥桥底距离海面约33米（约11层楼），因此相信从这个高度坠海的车子，车上司机及乘客的生还机会渺茫。当局仍在调查车上是否有其他乘客。

槟城消防局指挥官阿兹兰说，目击者指有辆车被撞落海。他说，消防员接获投报后，在星期日凌晨3时15分赶抵现场。他们发现桥上有坠海车子的汽车碎片，围栏也有裂痕，因此相信有车子曾冲撞围栏后坠海。

消防员和水警接获投报后，立即出动快艇在海上搜寻，但截至星期日晚上暂时收队时仍未有收获。槟城消防局发言人说，搜救队在案发地点半径50尺（约17米）的海域搜寻，但因当地水流湍急而影响搜救进度。

黑色汽车的驾驶是一名20多岁的印度族青年，当局事后发现他受了皮外伤，并已将他送院治疗。

威中警区主任聂罗斯里今天下午发布声明表示，失踪者63岁父亲梅家强（译音）当天下午4时59分到大山脚警局报案。 梅家强是一名退休人士。

聂罗斯里指出，失踪者梅匀鉼（20岁）是伯乐大学学院的学生，其父亲报案指儿子驾的白色马自达汽车至今未归，并从儿子友人口中得知上述车祸的消息。

梅匀鉼的朋友说，梅匀鉼事发前在槟城乔治市参与朋友的庆生会后，然后开车返回位于威省的住家，他驾驶的白色汽车车牌为PMG1955。警方已经援引1987年陆路交通法令的鲁莽驾驶条文调查此案。

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