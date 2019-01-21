人工智能可助快速发现儿童心理问题

（早报讯）统计显示高达20%的儿童会出现焦虑和抑郁，但这些心理问题往往难以被及时发现，以致错过最佳干预时机。现在，美国研究人员利用人工智能技术开发出一种儿童行为筛查工具，可快速、准确发现这类问题。

新一期美国《科学公共图书馆·综合》杂志介绍，佛蒙特大学和密歇根大学研究人员使用可穿戴的运动传感器收集儿童行为数据，再利用机器算法进行评估筛查。测试中，63名儿童被领进一间暗室，研究人员首先提示他们将看到某种东西，小心不要将其吵醒，随后他们迅速揭开一个玻璃容器上的布，掏出一条假蛇让这些孩子玩。

新华社报道，研究人员通常会通过观看过程录像、评估儿童的行为和语言等来诊断他们是否存在心理问题。而在这一测试中，研究人员还收集了传感器的监测数据，并利用机器算法进行分析，来筛查存在焦虑和抑郁的儿童，结果准确率达到了81%，优于常用的家长调查问卷法。

这一算法发现，儿童看到蛇之前是发现潜在病征的关键阶段，焦虑或抑郁儿童比其他儿童在面临潜在不确定因素时表现得更焦虑，更倾向于进行回避，而传感器和算法能帮助更快得出结论。

佛蒙特大学临床心理学家麦金尼斯说，过去要经过训练数周并分析数月才能完成的任务，现在几分钟就能完成。在获取了儿童的测试第一阶段行为数据后，机器算法只需20秒就可判断该儿童是否有焦虑或抑郁等心理问题。

研究人员称，心理问题的早期干预至关重要，因为儿童的大脑可塑性强，对治疗反应好。如果没有及时干预，这些儿童成年后滥用药物和自杀的风险更高。