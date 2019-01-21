研究：人猴大脑处理信息方式不同

（早报讯） 以色列一项新研究结果显示，人类大脑与猴子脑之间处理信息的“软件”有明显差异。

新华社报道，一项新研究显示，人脑牺牲了稳定性，而获得了效率。

人类作为“万物之灵”，大脑运作方式与其他动物相比，特别是与“近亲”猴子相比有什么不同？以色列魏茨曼科学研究所等机构研究人员在新一期美国《细胞》杂志上报告了这项成果。

研究人员利用一些癫痫病人因治疗需要在大脑中植入电极的机会，分析了人脑中神经元的活动特征，并与猕猴大脑的分析结果进行了对比。结果显示，人脑中神经元处理信息的效率更高，但猴脑中神经元的同步性和稳定性更好。

研究人员帕斯认为这符合情理，比如在遭遇一头老虎的情况下，猴子需要大脑总是能稳定地做出逃跑反应，而对于更高级的人来说，大脑可以综合分析环境等方面的更多信息，从而做出经过更多思考后的反应。

不过，这种牺牲稳定性而获得效率的方法也给人类带来了一些问题，比如一些精神疾病就可能与人脑神经元在某些时候不能稳定地同步工作有关。

研究人员还指出，由于收集人脑神经元相关数据的机会很稀少，而关于猴脑的数据要多很多，过去一些研究往往假定人脑运作的某些模式与猴脑一样，现在认识到两者的区别，对于今后的脑科学研究有重要意义。