研究发现朝鲜秘密导弹基地 或扰乱美朝二次峰会

（早报讯）智库美国战略与国际研究中心（CSIS）周一（21日）发布一份报告指出，研究人员发现朝鲜的一个秘密导弹基地，属于该国约20个未申报的弹道导弹作战基地之一。

美国之音报道，该报告写道：“Sino-ri导弹作战基地和部署在该地的芦洞（Nodong）导弹符合朝鲜的核军事战略构想，提供了可操作的核或常规首次打击能力”。

该发现可能会扰乱美朝第二次峰会。美国总统特朗普上周五宣布，他期待在2月底的峰会上，与朝鲜领导人金正恩讨论无核化问题。

CSIS去年11月首次报道了上述约20个未申报的军事基地。该机构表示，朝鲜从未申报Sino-ri军事基地，因此该基地“似乎不属于无核化谈判的议题”。

报告指出，在任何无核化协议中，导弹基地都应该处于申报、核查和拆除的制约下。

该报告的作者之一车维德认为，“朝鲜不会就他们没有披露的事情进行谈判”，“看起来他们在玩游戏，他们仍将拥有所有这些作战能力，即使他们公开摧毁了核设施”

报告称，位于非军事区以北132英里（221公里）的Sino-ri军事基地占地约7平方英里（18平方公里），在研发能够打到韩国、日本甚至美国关岛的弹道导弹方面发挥着关键作用。此外，该基地还装备有Nodong中程弹道导弹。

这个导弹基地是通过分析去年12月的卫星照片发现的。卫星照片显示，该基地似乎位于一个地下掩体的入口处。