联合国报告：今明两年全球经济增速约3% 下行风险增加

（早报讯）联合国发布《2019年世界经济形势与展望》报告，2019年和2020年全球经济将以约3%的速率稳步增长，但经济下行风险在增加。

中新社报道，报告称，2017年和2018年，超过半数的世界经济体经济增速加快。但2018年全球工业生产和商品贸易增速逐步趋缓，贸易密集型资本和中间产品部门尤为明显。由于贸易争端、金融压力和波动风险显现、地缘政治关系紧张，2019年许多国家的经济增长势头将会减弱。

同时，一些发达经济体面临生产能力增长的极限，可能会对短期增长产生影响。

报告对全球主要经济体2019年的增长进行了预测。美国经济增长预计将在2019年降至2.5%，并在2020年降至2%，这是由于2018年财政刺激措施的推动力减弱。欧盟经济预计将保持2%的速度稳步增长，但仍面临英国脱欧等因素带来的下行风险。

中国经济增长将从2018年的6.6%减缓至2019年的6.3%。从地区角度看，东亚和南亚经济增速将在全球保持领先。2019年东亚地区增速预计5.6%，2020年增速预计5.5%；2019年南亚经济增速预计5.5%，2020年增速预计5.9%。

报告显示，全球经济增长非常不平衡，而且没有惠及最贫困的地区。非洲、西亚、拉丁美洲和加勒比国家的部分地区，人均收入将在2019年停滞不前或增长低微。即使在人均增长强劲的地区，经济活动也常常由核心工业和城市地区推动，郊区和农村地区发展滞后。